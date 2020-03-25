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Украина

Кличко оценил возможность открытия метро в Киеве 3 апреля

13:17 25 марта 2020 174
метро
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Киевский метрополитен, который остановлен в связи с карантинными мерами, не возобновит работу и после 3 апреля, если динамика роста количества инфицированных коронавирусом сохранится. Об этом на брифинге 25.03.2020 заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Мы следим за развитием ситуации, если вирус будет распространяться с такой же динамикой, в дальнейшем ограничения будут действовать. Мы должны максимально ограничить социальные контакты и защитить здоровье людей. Только с этим связаны такие шаги. Поэтому дату открытия метро сейчас сказать не могу», — сказал Кличко.

Мэр напомнил, что 24 марта в столице зафиксировали три лабораторно подтвержденных случая коронавируса, двое из заболевших находятся на самоизоляции. Всего в Киеве 31 инфицированный: 21 пациент госпитализирован (в том числе 20 в Александровскую больницу), остальные на самоизоляции. Протестировано 1355 киевлян, Киев ждет результаты еще около 30 образцов.

Напомним, на всей территории Украины для противодействия коронавирусу официально ввели карантин. В Киеве и ряде областей объявили режим чрезвычайной ситуации. В столице также ввели обязательный «масочный режим» для людей, которые находятся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.

Как сообщали «ФАКТЫ», режим ЧС намерены ввести на всей территории страны. Ограничения будут действовать 30 дней.

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