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Кличко оценил возможность открытия метро в Киеве 3 апреля
Киевский метрополитен, который остановлен в связи с карантинными мерами, не возобновит работу и после 3 апреля, если динамика роста количества инфицированных коронавирусом сохранится. Об этом на брифинге
«Мы следим за развитием ситуации, если вирус будет распространяться с такой же динамикой, в дальнейшем ограничения будут действовать. Мы должны максимально ограничить социальные контакты и защитить здоровье людей. Только с этим связаны такие шаги. Поэтому дату открытия метро сейчас сказать не могу», — сказал Кличко.
Мэр напомнил, что 24 марта в столице зафиксировали три лабораторно подтвержденных случая коронавируса, двое из заболевших находятся на самоизоляции. Всего в Киеве 31 инфицированный: 21 пациент госпитализирован (в том числе 20 в Александровскую больницу), остальные на самоизоляции. Протестировано 1355 киевлян, Киев ждет результаты еще около 30 образцов.
Напомним, на всей территории Украины для противодействия коронавирусу официально ввели карантин. В Киеве и ряде областей объявили режим чрезвычайной ситуации. В столице также ввели обязательный «масочный режим» для людей, которые находятся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.
Как сообщали «ФАКТЫ», режим ЧС намерены ввести на всей территории страны. Ограничения будут действовать 30 дней.
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