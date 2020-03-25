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Вернулся из Азии: в «Борисполе» у украинца обнаружили коронавирус
Во вторник, 24 марта, государственную границу пересекли почти 19 тысяч человек, из них более 11 тысяч — это украинцы, которые вернулись из-за границы. У одного из них обнаружили коронавирус.
Госпогранслужба сообщает, что за сутки пограничники вместе с санитарно-карантинными подразделениями провели температурный скрининг около 13 тысяч человек. Также прибывшим из эвакуационных рейсов в аэропорту «Борисполь» провели экспресс-тестирование на Covid-19.
Положительный результат на наличие коронавирусной инфекции оказался у одного пассажира, который прибыл из Азии. Мужчина самостоятельно вызвался пройти соответствующую проверку. Его направили в одну из киевских больниц.
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