Украина

Вернулся из Азии: в «Борисполе» у украинца обнаружили коронавирус

Во вторник, 24 марта, государственную границу пересекли почти 19 тысяч человек, из них более 11 тысяч — это украинцы, которые вернулись из-за границы. У одного из них обнаружили коронавирус.

Госпогранслужба сообщает, что за сутки пограничники вместе с санитарно-карантинными подразделениями провели температурный скрининг около 13 тысяч человек. Также прибывшим из эвакуационных рейсов в аэропорту «Борисполь» провели экспресс-тестирование на Covid-19.

Положительный результат на наличие коронавирусной инфекции оказался у одного пассажира, который прибыл из Азии. Мужчина самостоятельно вызвался пройти соответствующую проверку. Его направили в одну из киевских больниц.

Ранее сообщалось, что доктор Комаровский сделал оптимистичный прогноз по поводу пандемии коронавируса — он назвал период, когда болезнь пойдет на спад.

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