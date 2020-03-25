- 14:35 Коронавирус у Хорошковского: в сети раскрыли новые детали
- 14:35 Субсидии в Украине увеличат из-за карантина: кому и сколько доплатят
- 14:31 «Нельзя жить с уродом»: Лолита Милявская резко высказалась о бывшем муже
- 14:27 Первая смерть от хантавируса в Китае: ученые рассказали, стоит ли паниковать
- 14:21 Экс-главу МИД Кожару задержали по подозрению в убийстве
- 14:17 Украина полностью закроет границы для пассажирских перевозок
- 14:14 Умер знаменитый рок-музыкант Билл Рифлин, ударник King Crimson и R.E.M.
- 14:07 Ребенка забрали в другую больницу: появились новые данные о роженице из Ирпеня
- 13:59 В Украине ввели режим чрезвычайной ситуации: что важно знать
- 13:45 Только мука и вода: Джейми Оливер поделился рецептом лапши для карантина
- 13:43 Ушла из жизни звезда «Девчат» Инна Макарова
- 13:40 В Украине продлили карантин и ввели режим ЧС: назван срок
Ушла из жизни звезда «Девчат» Инна Макарова
Умерла знаменитая советская актриса, звезда фильмов «Девчата», «Высота» Инна Макарова. Она была госпитализирована в Москве в начале марта. Состояние артистки медики оценивали как тяжелое.
Смерть актрисы подтвердила ее дочь Наталья Бондарчук. «Инна Михайловна ушла из жизни», — сказала она. Дату и место похорон семья покойной сообщит дополнительно.
Инне Макаровой было 93 года. Она снималась в фильмах «Высота», «Женитьба Бальзаминова», «Неисправимый лгун», «Невеста с Севера», «Женщины», «Дело Румянцева», «Молодая гвардия», «Урок литературы», «Дорогой мой человек» и других.
Во время учебы во ВГИКе она познакомилась с мужем — знаменитым режиссером Сергеем Бондарчуком. В этом браке родилась дочь Наталья. В 1973 году, через 14 лет после развода с Бондарчуком, Макарова вышла замуж за хирурга Михаила Перельмана.
Макарова была лауреатом Сталинской премии I степени и заслуженной артисткой РСФСР.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти знаменитого украинского оперного певца Анатолия Мокренко.
Скончался сценарист фильмов «Папа» и «Май» 57-летний Илья Рубинштейн.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».