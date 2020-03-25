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Ушла из жизни звезда «Девчат» Инна Макарова

13:43 25 марта 2020 1188
Инна Макарова в фильме «Девчата»
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Умерла знаменитая советская актриса, звезда фильмов «Девчата», «Высота» Инна Макарова. Она была госпитализирована в Москве в начале марта. Состояние артистки медики оценивали как тяжелое.

Смерть актрисы подтвердила ее дочь Наталья Бондарчук. «Инна Михайловна ушла из жизни», — сказала она. Дату и место похорон семья покойной сообщит дополнительно.

Инне Макаровой было 93 года. Она снималась в фильмах «Высота», «Женитьба Бальзаминова», «Неисправимый лгун», «Невеста с Севера», «Женщины», «Дело Румянцева», «Молодая гвардия», «Урок литературы», «Дорогой мой человек» и других.

Во время учебы во ВГИКе она познакомилась с мужем — знаменитым режиссером Сергеем Бондарчуком. В этом браке родилась дочь Наталья. В 1973 году, через 14 лет после развода с Бондарчуком, Макарова вышла замуж за хирурга Михаила Перельмана.

Макарова была лауреатом Сталинской премии I степени и заслуженной артисткой РСФСР.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти знаменитого украинского оперного певца Анатолия Мокренко.

Скончался сценарист фильмов «Папа» и «Май» 57-летний Илья Рубинштейн.

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