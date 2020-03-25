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Облизавшего товары в магазине американца арестовали, обвинив в терроризме (видео)
В городе Уоррентон американского штата Миссури арестован 26-летний Коди Пфистер. Ему предъявлены обвинения в терроризме. Пфистер «прославился» после того, как поделился в приложении Snapchat видео, в котором он заявляет: «Кто боится коронавируса?» и облизывает товары, стоящие на полке магазина Walmart.
BREAKING:— Graham Allen (@GrahamAllen1) March 22, 2020
When it comes to our future with COVID19… we are DOOMED!
RT! #COVIDIOTS #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/ubE3l4I4Gs
Распространившееся по соцсетям видео вызвало возмущение многих пользователей — не только в США, но и в Европе. Десятки пользователи обратились в полицию Уоррентона с призывом принять меры. В конце концов, как сообщает телеканал Fox, «шутника» задержали. Ему вменяется в вину то, что он «сознательно вызывал ложное убеждение или страх, что существует условие, связанное с опасностью для жизни».
Коди уже имел в прошлом проблемы с законом — в связи причастности к краже и ограблению.
А в штате Северная Каролина был арестован некий 31-летний Джастин Родес, который ходил по супермаркету в прямом эфире Facebook, утверждая, что у него положительный тест на коронавирус, что болезнь у него протекает бессимптомно и что он не собирается сидеть на карантине.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», в немецком городе Мюнхен был задержан мужчина, облизывавший поручни в метро и автоматы по продаже билетов. Свои действия он также снимал на видео.
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