Лизал поручни в метро: в Германии задержан "тайный агент коронавируса"

Мир

Пока пандемия коронавируса ширится по миру, «нервы не выдерживают» не только у украинцев, но и у граждан многих стран.

В панике они начинают совершать поступки, которые с трудом поддаются логике.

Так, на днях в Германии, в городе Мюнхене задержан 33-летний мужчина по подозрению в намеренном распространении коронавирусной инфекции. Предполагаемый злоумышленник облизал в метро баварской столицы автоматы по продаже билетов, стационарные поручни и движущиеся поручни эскалатора. Об этом сообщила мюнхенская полиция в понедельник, 23 марта, передает DW.

Свои действия задержанный снимал на видео, которое он затем распространил в соцсетях, где его за глаза назвали «тайным агентом коронавируса».

Мужчина на полном серьезе утверждал, что заражен коронавирусом SARS-CoV-2, и предпринимал свои поступки умышленно.

Личность задержанного была установлена на основании жалобы. В его отношении ведется расследование по подозрению в нанесении опасного вреда здоровью. В настоящее время выясняется, действительно ли он заражен коронавирусом, вызывающим пневмонию COVID-19.

Издание напоминает, что Бавария стала первой федеральной землей Германии, объявившей частичный локдаун в целях сдерживания дальнейшего распространения SARS-CoV-2. Новые правила, резко ограничивающие возможность граждан покидать свои дома, вступили в силу 21 марта и продлятся две недели. При этом были закрыты рестораны, кафе, парикмахерские и гипермаркеты. Учебные заведения и детсады закрыты еще с 16 марта.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ситуации с коронавирусом в Украине: 23 марта на внеочередном заседании Кабинет министров объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях — в Донецкой, Тернопольской и Черкасской. Позже введение режима чрезвычайной ситуации одобрили во Львовськой области.

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