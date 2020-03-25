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Потап с группой MOZGI посвятили песню карантину (видео)
Продюсер и артист Потап, выпустивший ранее песню о карантине, вместе с группой MOZGI представили новый трек об ограничениях во время коронавируса No Hugs, No Kisses («Ни объятий, ни поцелуев»). Авторами композиции стали Алексей Потапенко и Алексей Завгородний (Позитив).
«Режим Карантина нас изменит и это уже происходит. Мы надеемся в лучшую сторону! Но есть вещи, за которыми мы дико скучаем», — написал Потап в Instagram, представляя новую песню.
Ранее известный украинский комик Георгий Делиев развеселил сеть песней о «коронованном вирусе».
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