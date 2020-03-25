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Украина

Киевсовет провел заседание во дворе мэрии: что решили депутаты

19:06 25 марта 2020 4
Киевсовет
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 25 марта, заседание бюджетной комиссии Киевсовета состоялось во дворе здания мэрии — это связано с коронавирусом COVID-19.

По информации OBOZREVATEL, депутаты переориентировали расходы, чтобы усилить меры по борьбе с коронавирусом.

«На улице и безопасное 1,5-метровое расстояние между людьми легче обеспечить. А учитывая, что там работают камеры наружного наблюдения, норма об обязательной видеотрансляции была соблюдена», — объяснил глава комиссии Андрей Странников.

Из бюджета Киева добавят 1 млрд на медицину. Около 300 млн грн потратят, чтобы поддержать малоимущих. 780 млн выделят коммунальным предприятиям «Киевпастранс» и «Киевский метрополитен» для компенсации потерь от карантинных мероприятий и выплаты зарплат.

Также 22 млн грн из бюджета потратят на дезинфекцию жилых домов.

Эти вопросы должны рассмотреть на сессии Киевсовета 26 марта.

Ранее сообщалось, что в Днепре местом для проведения сессии горсовета избрали парковку.

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