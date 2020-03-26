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Суд открыл дело против главы ОП Ермака: названа причина
Купивший недавно за 2 миллиона 972 тысяч 776 гривен автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long глава Офиса президента Андрей Ермак попал под пристальное внимание Окружного административного суда города Киева, который открыл производство в связи с непредставлением чиновником декларации о доходах.
Об этом говорится в сообщении на сайте суда.
Отмечается, что производство открыто по иску народного депутата Украины Антона Полякова к председателю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.
«Истец просит суд обязать руководителя НАПК предоставить предписание главе государства Владимиру Зеленскому относительно проведения служебного расследования для выяснения причин непредставления Андреем Ермаком, как кандидатом на должность главы Офиса президента Украины, декларации по 2019 год», — сказано в сообщении.
Также среди прочего истец Поляков требует у суда признать противоправной бездеятельность главы НАПК.
«Суд постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без извещения сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам», — отмечают в суде.
Как известно, Офис генерального прокурора открыл доступ ко всем данным деклараций нынешних прокуроров, а также бывших сотрудников Генеральной прокуратуры Украины.
Ранее «ФАКТЫ» писали о подобном казусе, который произошел с новоназначенным на должность министра экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко: в декларации о доходах он не отразил все имущество, которым владеет его семья. В частности, Петрашко, подавая пакет документов, указал только одну квартиру, «позабыв» о квартире в Москве и особняке в селе Романков под Киевом.
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