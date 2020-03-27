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Украина

Начальник киевской полиции заразился коронавирусом

14:26 27 марта 2020 106
Андрей Крищенко
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 27 марта, у начальника полиции, заместителя главы Национальной полиции Украины Киева Андрея Крищенко обнаружили коронавирус. В этот же день городской голова Киева Виталий Кличко заявил о 8 новых инфицированных в столице. О заражении Андрея Крищенко сообщает «Украинская правда».

Ранее сообщалось, что Андрей Кришенко высказался за введение в Киеве комендантского часа на время пандемии коронавируса.

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