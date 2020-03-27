- 14:26 Начальник киевской полиции заразился коронавирусом
- 14:14 От коронавируса умерла 16-летняя девушка, у которой не было других заболеваний
- 14:09 «Нужно наполнять свой сосуд»: Вера Брежнева показала фото в постели
- 14:06 Умершая от коронавируса в Конотопе знахарка могла заразить до сотни людей: мэр бьет тревогу
- 13:57 Как коронавирус захватывает Украину: свежая инфографика
- 13:49 Экс-футболисту «Шахтера» грозит большой штраф за купание с моделью
- 13:38 Фанатка "Новороссии" во Львове распространяла фейки про коронавирус
- 13:37 Запугивает народ: психолог раскрыла дальновидную тактику Авакова
- 13:30 Честь Англии спас пес по кличке Шалопай: ровно 54 года назад нашли похищенную золотую «Богиню Нике»
- 13:30 Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
- 13:26 Борис Джонсон заразился коронавирусом
- 13:25 «Попав на проект, была в шоке!»: признания самой откровенной участницы «Холостяка-10»
Начальник киевской полиции заразился коронавирусом
В пятницу, 27 марта, у начальника полиции, заместителя главы Национальной полиции Украины Киева Андрея Крищенко обнаружили коронавирус. В этот же день городской голова Киева Виталий Кличко заявил о 8 новых инфицированных в столице. О заражении Андрея Крищенко сообщает «Украинская правда».
Ранее сообщалось, что Андрей Кришенко высказался за введение в Киеве комендантского часа на время пандемии коронавируса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!