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Мир

Пока люди на карантине: на улицы столицы Чили пробралась дикая пума (видео)

12:42 26 марта 2020 204
Пума на улице
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В столицу Чили Сантьяго, где введен карантин в связи с пандемией коронавируса, пробралась дикая пума. Как сообщает издание UPI, хищница провела на пустынных городских улицах около 15 часов — прежде, чем ее поймали полицейские в сотрудничестве с ветеринарами. Накачанную транквилизаторами большую кошку доставили в местный зоопарк. Там она пройдет медосмотр, после чего ее отвезут в горы и выпустят в естественной среде обитания.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что гулявший по улицам испанского города лев оказался большой собакой с уникальной стрижкой.


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