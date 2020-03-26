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Пока люди на карантине: на улицы столицы Чили пробралась дикая пума (видео)
В столицу Чили Сантьяго, где введен карантин в связи с пандемией коронавируса, пробралась дикая пума. Как сообщает издание UPI, хищница провела на пустынных городских улицах около 15 часов — прежде, чем ее поймали полицейские в сотрудничестве с ветеринарами. Накачанную транквилизаторами большую кошку доставили в местный зоопарк. Там она пройдет медосмотр, после чего ее отвезут в горы и выпустят в естественной среде обитания.
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