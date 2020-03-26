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Украина

В Харькове переполох из-за сбежавших из самоизоляции горожан

14:26 26 марта 2020 447
Тест
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Харьковской области 10 человек нарушили условия самоизоляции и теперь находятся в розыске. Ранее коронавирус диагностировали у заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации. О нарушениях карантина сообщает РБК-Украина.

«Есть много несознательных граждан. Из 211 человек, подлежащих оформлению информационных согласий на самоизоляцию, 10 человек сейчас находятся в розыске. Мы сотрудничаем с Национальной полицией. Они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции», — заявила главный государственный санврач Харьковской области Любовь Махота.

Она отметила, что разыскиваемые ранее подписали информационные согласия на обязательную 14-дневную самоизоляцию. Четверо из них контактировали с человеком, зараженным коронавирусом COVID-19.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине зафиксировали нарушения карантина при церковных богослужениях.

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