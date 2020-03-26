Как отличить обычный конъюнктивит от "коронавирусного": советы офтальмолога

Здоровье и медицина

Уже известно, что 15 человек из ста заболевших коронавирусной инфекцией страдают от конъюнктивита — воспаления слизистой глаз. Но, кроме вирусов, спровоцировать воспалительный процесс могут и бактерии, и аллергены. Как распознать, какой это конъюнктивит?

— Достоверный диагноз возможен только после обращения к врачу и лабораторного исследования, — объясняет в Telegram-канале заведующая кафедрой офтальмологии Национального медицинского университета имени А. А Богомольца доктор медицинских наук, профессор Оксана Витовская. — Однако предварительно выяснить, из-за чего глаза покраснели, беспокоят боль и рези, можно и самому. Если человек, проснувшись утром, видит, что глаза закисли, и он с трудом разлепил веки, есть много желтоватой слизи, то это бактериальный конъюнктивит. При вирусном воспалении слизистая глаза краснеет, усиливается слезотечение, иногда появляется светобоязнь. Характерно, что отделяемой слизи утром немного и практически всегда задеты оба глаза. Лечение вирусного конъюнктивита сложное и обычно затягивается на две-три недели.

По словам доктора, чтобы избежать попадания микробов в глаза и уменьшить риск заражения, следует как можно чаще и тщательнее мыть руки. На улице можно использовать специальные влажные антисептические салфетки. Главное — не дотрагиваться до глаз, чтобы не занести инфекцию. У многих людей есть скверная привычка тереть глаза, особенно весной, когда слизистая, веки страдают еще и от зуда и воспаления, вызванных пыльцой цветущих растений. Нужно все время контролировать не только себя, но и следить за детьми. Тем, кто страдает от синдрома сухого глаза и много времени проводит за компьютером, полезно увлажнять слизистую, закапывая в глаза капли с гиалуроновой кислотой. Только нужно выбирать препараты, не содержащие консервантов.

Важно правильно питаться: есть больше овощей и фруктов, а также других продуктов, богатых антиоксидантами: бета-каротином, витаминами А, С и Е, полифенолами. Эти вещества замедляют вредные процессы окисления в организме, в частности предупреждают развитие окислительного стресса в тканях глаз. А еще антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, которые опасны для клеток сердца, мозга, почек и других жизненно важных органов, ослабляют иммунитет.

Очень полезны для зрения морковь, тыква, персики, абрикосы, апельсины, грейпфруты, а также брокколи, брюссельская капуста. Они содержат много бета-каротина. Богаты флавоноидами черника, голубика, томаты, перец, зелень, лук, яблоки, черный шоколад, кофе, чай и красное вино. В свежих фруктах, особенно цитрусовых, а также ягодах и овощах имеется большое количество витамина С. А витамина Е много в оливковом, арахисовом, миндальном масле. Помидоры, абрикосы, виноград с кожурой, арбузы богаты природным пигментом ликопеном, укрепляющим иммунитет, а рыба и говядина — коэнзимом Q10, помогающим клеткам накапливать энергию. Яйца, рыба, петрушка, шпинат, овощи и фрукты ярких цветов, цельнозерновые продукты (хлеб, каши) — поставляют в организм лютеин — пигмент, ответственный за качество и четкость зрения.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что, по мнению Нобелевского лауреата по химии Майкла Левитта, работающего в Стэнфордском университете, пандемия нового коронавируса скоро пойдет на спад и «все будет хорошо».

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