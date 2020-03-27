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Украина

Полиция нашла сбежавших из-под карантина украинцев

9:43 27 марта 2020 276
Полиция
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После того, как в Харьковской области возник переполох из-за 10 украинцев, нарушивших условия самоизоляции после возвращения из-за границы, полиция установила место нахождения девятерых из них, одного все еще разыскивают.

Как сообщает «Громадське», об этом заявила заведующая отделением особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра Анна Сухорукова. По ее словам, люди, которые должны были находиться на самоизоляции, не выходили на связь с медиками. Более того, при пересечении госграницы они указали ложную информацию о месте самоизоляции и контактных данных.

«Мы обратились в Нацполицию, которая оперативно нам помогла в вопросе розыска лиц, которые должны были быть под самоизоляцией. Установлены адреса их пребывания», — отметила Анна Сухорукова. По ее словам, режим самоизоляции эти люди уже не нарушают, но соблюдался ли он в течение последних нескольких дней — не известно.

Тем временем правоохранители сообщают, что девятерых украинцев нашли за пределами Харьковской области. Будут ли их штрафовать за нарушение условий карантина, пока что не известно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Волынской области госпитализировали пятерых украинцев из Закапатья, которые возвращались домой из России — у одного из них пограничники зафиксировали повышенную температуру. Украинцев удалось поместить в больницу лишь после вмешательства правоохранителей, которые позже установили пост у больницы и заблокировали автомобиль закарпатцев — те чувствовали себя хорошо и пытались сбежать домой.

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