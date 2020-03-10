Пока дочка на костылях: Брэд Питт посетил концерт с подругой (фото)

Шоу-бизнес

56-летний Брэд Питт посетил в Лос-Анджелесе концерт американского музыканта Стивена Ли Брунера, больше известного под сценическим именем Thundercat, в компании 30-летней актрисы и художницы Алии Шокат — звезды популярного телесериала «Замедленное развитие». Фотографии были опубликованы изданием TMZ.

Питт и Алия на концерте

Алия недавно коротко постриглась

После этого слухи об романе вспыхнули с новой силой. Хотя пара не позволяла себе на публике ничего лишнего, между ними все же подозревают романтические отношения. В последнее время Питт и Алия (которая недавно кардинально сменила имидж, сделав крайне короткую стрижку) практически неразлучны. И, поговаривают, давно уже являются не только друзьями.

Фанаты, надеявшиеся на воссоединение Питта со своей первой женой Дженнифер Энистон, несколько приуныли.

Между тем стало известно, что истинной причиной, по которой Питт в феврале не смог приехать в Лондон за своей наградой BAFTA, сославшись на «семейные обязательства», стала операция, которую делали его дочери Шайло. Ранее предполагалось, что актер остался в США, чтобы увидеться со своим старшим сыном Мэддоксом.

13-летняя Шайло перенесла операцию на бедре. Появились фотографии девочки, передвигающейся на костылях. На них Шайло изображена рядом с матерью Анджелиной Джоли и младшей сестрой Вивьен. Старшая дочь Джоли и Питта Захара также недавно перенесла операцию — однако по какому именно поводу пока не сообщается.

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