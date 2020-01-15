Вирусная пневмония в Тернополе: медики сделали важное заявление

Здоровье и медицина

После сообщений о массовом заболевании людей вирусной пневмонией в Тернополе, местные медики заявили, что эпидемии в городе нет, подтвердив смерть троих пациентов Тернопольской городской коммунальной больницы № 2.

Как передает «Тернопіль. Наживо», начальник управления охраны здоровья и медицинского обеспечения Тернопольского горсовета Василий Данчак заявил, что «ситуация стабильна и под контролем», и что количество заболевших пневмонией больных такое же, как и годом ранее. «Если будет обнаружена опасная для здоровья тернопольчан тенденция, оперативный штаб подготовит рекомендации по введению карантина в учебных и детских заведениях города», — отметил он.

В то же время в самой больнице говорят, что хоть стационар заполнен, но количество больных каждый день меняется. Однако ситуация не критична — эпидемиологический порог не перейден. По словам завтерапевтического отделения больницы Александры Хайко, на сегодняшний день с пневмонией в лечебном учреждении находится 32 пациента. В реанимации — двое.

Медики утверждают, что поступающих в лечебное учреждение людей начало расти с середины декабря, причина — самолечение и несвоевременное обращение к врачу. По словам директора городской больницы № 2 Ростислава Левчука, в течение месяца в больнице лечились 30 пациентов, трое из которых умерли. Ни у одного из них не был диагностирован грипп или вирусная патология.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украину пришел грипп, который может повлечь за собой пневмонию. Медики призывают украинцев вакцинироваться.

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