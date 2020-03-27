Мир

Ученый из Гарварда предсказал, что пандемия коронавируса может продлиться 12-18 месяцев

Авторитетный ученый Ашиш Джа, директор Гарвардского института глобального здоровья, прогнозирует, что пандемия коронавируса может продлиться 12−18 месяцев.

«Это не вирус, который уходит через две недели, четыре недели или шесть недель. Мы будем жить с этим, в той или иной форме, в течение 12−18 месяцев, если нам повезет», — приводит его слова CNN.

По словам Джа, одержать победу над COVID-19 удастся лишь с появлением эффективной вакцины.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», аналогичные прогнозы были сделаны в Институте Роберта Коха в Германии. Так заявили, что эпидемия коронавируса может длиться целых два года, так как пандемия обычно протекает волнами.



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