- 10:58 В Одессе ночью произошел крупный пожар в многоэтажке: фото с места событий
- 10:53 Украину ждет катастрофа: откровенный рассказ медсестры из Бергамо о том, как Италия не справляется с коронавирусом
- 10:50 Скорость зашкаливает: в ВОЗ рассказали о динамике распространения коронавируса
- 10:48 Тысячи людей пытаются срочно попасть в Украину из Польши: видео с пункта пропуска
- 10:35 Ученый из Гарварда предсказал, что пандемия коронавируса может продлиться 12-18 месяцев
- 10:27 Седан оставила Зинченко одного на карантине в Англии
- 10:23 В Ровенской области сразу 9 случаев заражения коронавирусом, умерла женщина
- 10:21 Стало легче: медики рассказали о состоянии Льва Лещенко
- 10:20 Пневмония или коронавирус? В Украине в 11 раз выросло число респираторных инфекций
- 10:09 Законно ли во время карантина отправлять людей в отпуск за свой счет: мнение юриста
- 10:08 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 10:06 На карантине: Анджелина Джоли будит детей рано утром и заставляет учиться
Скорость зашкаливает: в ВОЗ рассказали о динамике распространения коронавируса
Во Всемирной организации охраны здоровья (ВОЗ) заявили об огромных темпах распространения COVID-19, которым заболели порядка 500 тысяч человек в мире, а более 20 тысяч умерли от коронавируса. Напомним, что по состоянию на 27 марта в Украине количество заболевших превысило две сотни.
«Мы находимся в состоянии войны с вирусом, который угрожает разлучить нас — если мы позволим ему это. Почти 0,5 миллиона человек уже заразились и более 20 тысяч погибли», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
По его словам, пандемия коронавируса ускоряется по экспоненте. Так, первые 100 тысяч случаев заболеваний заняли 67 дней, вторые 100 тысяч — 11 дней, на третьи 100 тысяч ушло всего четыре дня, а на четвертые — всего два дня. «Без агрессивных действий во многих странах миллионы могут умереть», — добавил глава ВОЗ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор Гарвардского института глобального здоровья Ашиш Джа прогнозирует, что пандемия коронавируса может продлиться 12−18 месяцев, и что победить COVID-19 удастся лишь с появлением эффективной вакцины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Украину ждет катастрофа: откровенный рассказ медсестры из Бергамо о том, как Италия не справляется с коронавирусом
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».