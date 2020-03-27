Скорость зашкаливает: в ВОЗ рассказали о динамике распространения коронавируса

Мир

Во Всемирной организации охраны здоровья (ВОЗ) заявили об огромных темпах распространения COVID-19, которым заболели порядка 500 тысяч человек в мире, а более 20 тысяч умерли от коронавируса. Напомним, что по состоянию на 27 марта в Украине количество заболевших превысило две сотни.

«Мы находимся в состоянии войны с вирусом, который угрожает разлучить нас — если мы позволим ему это. Почти 0,5 миллиона человек уже заразились и более 20 тысяч погибли», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, пандемия коронавируса ускоряется по экспоненте. Так, первые 100 тысяч случаев заболеваний заняли 67 дней, вторые 100 тысяч — 11 дней, на третьи 100 тысяч ушло всего четыре дня, а на четвертые — всего два дня. «Без агрессивных действий во многих странах миллионы могут умереть», — добавил глава ВОЗ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор Гарвардского института глобального здоровья Ашиш Джа прогнозирует, что пандемия коронавируса может продлиться 12−18 месяцев, и что победить COVID-19 удастся лишь с появлением эффективной вакцины.

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