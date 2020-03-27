Вирусолог призвал мыть с мылом фрукты и овощи

Мир

Австралийский вирусолог Тимоти Ньюсом из Университета Сиднея призвал мыть овощи и фрукты с мылом, чтобы надежнее защититься от коронавируса. По словам ученого, «любая поверхность представляет опасность» — в том числе и поверхность продуктов. Но можно свести риск к минимуму, принимая меры предосторожности.

Когда вы выбираете овощи и фрукты, которые лежат в свободном доступе в супермаркете, нет гарантии, что их не касался перед вами инфицированный человек. «Лучше всего помыть овощи и фрукты теплой водой с мылом, как только принесете их домой — так же, как вы моете руки», — говорит он.

Как пишет издание The Mirror, Ньюсом заявил, что вирус может стабильно выживать на многих поверхностях — сроком до нескольких дней. «Единственный материал, который ему не нравится — это медь, которая не слишком полезна в повседневном употреблении», — рассказал вирусолог.

Между тем американский врач Джеффри ван Винген дал советы, как безопасно делать покупки в супермаркетах. Он рекомендует дезинфицировать ручки тележки, свести к минимуму время пребывания в магазине и прикасаться только к тем продуктам, которые собираетесь купить, не перебирая товар на полках.

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