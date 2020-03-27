28.08 / 28.76 30.49 / 31.56
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Вирусолог призвал мыть с мылом фрукты и овощи

11:12 27 марта 2020 82
Овощи и фрукты моют под краном
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Австралийский вирусолог Тимоти Ньюсом из Университета Сиднея призвал мыть овощи и фрукты с мылом, чтобы надежнее защититься от коронавируса. По словам ученого, «любая поверхность представляет опасность» — в том числе и поверхность продуктов. Но можно свести риск к минимуму, принимая меры предосторожности.

Когда вы выбираете овощи и фрукты, которые лежат в свободном доступе в супермаркете, нет гарантии, что их не касался перед вами инфицированный человек. «Лучше всего помыть овощи и фрукты теплой водой с мылом, как только принесете их домой — так же, как вы моете руки», — говорит он.

Как пишет издание The Mirror, Ньюсом заявил, что вирус может стабильно выживать на многих поверхностях — сроком до нескольких дней. «Единственный материал, который ему не нравится — это медь, которая не слишком полезна в повседневном употреблении», — рассказал вирусолог.

Между тем американский врач Джеффри ван Винген дал советы, как безопасно делать покупки в супермаркетах. Он рекомендует дезинфицировать ручки тележки, свести к минимуму время пребывания в магазине и прикасаться только к тем продуктам, которые собираетесь купить, не перебирая товар на полках.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Чихнула на 35 тысяч долларов: женщина намеренно испортила продукты в магазине.

Читайте также: Как правильно пользоваться антисептиком: Ляшко провел мастер-класс (видео).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

медсестра Ярослава Вишневская

Украину ждет катастрофа: откровенный рассказ медсестры из Бергамо о том, как Италия не справляется с коронавирусом

Коронавирус

Скорость зашкаливает: в ВОЗ рассказали о динамике распространения коронавируса

Человек в маске

В Германии скидки на все, а маски вообще бесплатно: в сети развенчали очередной карантинный фейк

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер