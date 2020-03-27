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Жена Игоря Николаева прокомментировала его болезнь

13:01 27 марта 2020 845
Игорь Николаев
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Жена российского певца Игоря Николаева, госпитализированного с подозрением на коронавирус в Коммунарскую больницу, прокомментировала его болезнь. Юлия Проскурякова обратилась ко всем неравнодушным на своей странице в Instagram. Она просит не донимать их звонками и расспросами, не придумывать версий, а дождаться результатов анализов. Говорит, что 60-летнему Николаеву сейчас нельзя нервничать.

«Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дергайте нас! Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть! Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать, не нервничать и ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я, ни наш директор, никто из нашей семьи!», — пишет Проскурякова.

В этой же специализированной московской больнице находится и Лев Лещенко с подтвержденным коронавирусом. По официальным данным медиков, знаменитому артисту стало легче.

Звездных пациентов в Коммунарке может стать больше, поскольку знаменитости большой компанией в ресторане отмечали день рождения Аллы Крутой. Среди гостей был и 78-летний Лещенко.

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