- 17:12 Популярное лекарств помогло "девушке Бонда" в борьбе с коронавирусом: почему парацетамол эффективен уже более 100 лет?
- 17:02 Трепак высказался о своей отставке
- 17:02 В Украине создали устройство, позволяющее спасти от коронавируса вдвое больше жизней
- 17:01 У главы Минздрава Великобритании диагностировали коронавирус
- 16:51 Врачи прописали препараты, которые стоят нереально дорого, — одессит с коронавирусом
- 16:49 Украина перейдет на летнее время: когда и в какую сторону переводить стрелки часов
- 16:39 В Виннице пять сотрудниц роддома заразились коронавирусом
- 16:36 Украинцам продлили разрешения на проживание в Италии
- 16:16 Заразившийся коронавирусом таксист возил пассажиров в «Борисполь»: выяснились скандальные детали
- 16:14 Россия перебросила на Донбасс более 30 вагонов с боеприпасами: в разведке раскрыли детали
- 16:09 На Донбассе из-за коронавируса вводят новые ограничения: что об этом известно
- 16:04 «Дышите ровно. Время работает на нас»: Борис Акунин о своей борьбе с коронавирусом
В Виннице пять сотрудниц роддома заразились коронавирусом (видео)
В Виннице, где экстренно закрыли на карантин городской клинический роддом № 2, у пяти медработников этого учреждения выявили заболевание COVID-19. Об этом на брифинге сообщил мэр города Сергей Моргунов.
По его словам, первой заболела 42-летняя медсестра, которая контактировала со знакомыми из Польши, и ее 5-летний племянник. Женщину госпитализировали 24 марта, ее состояние — средне-тяжелое. Затем инфекцию подхватили еще четыре женщины, которые являются ее сотрудницами роддома.
Кроме того, в городе есть еще заболевший — 32-летний мужчина, который путешествовал в Европе.
Мэр отметил, что акушерский корпус родильного дома № 2 закрыт на карантин. Там находится 7 рожениц и 14 беременных. Они под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым. Всем им проведут тестирование на коронавирус.
Моргунов уточнил, что медицинский персонал, который был за пределами роддома, сейчас находится на самоизоляции. За ними наблюдают семейные врачи.
Губернатор области Владислав Скальский заявил, что в области подтверждено 9 случаев заболевания коронавирусом, 7 из них в самой Виннице.
Напомним, по данным на 10:00 27 марта, в Украине подтверждены 218 случаев COVID-19. Зафиксированы пять случаев с летальным исходом. Четыре пациента выздоровели.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!