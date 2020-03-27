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Украина

В Виннице пять сотрудниц роддома заразились коронавирусом (видео)

16:39 27 марта 2020 251
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Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Виннице, где экстренно закрыли на карантин городской клинический роддом № 2, у пяти медработников этого учреждения выявили заболевание COVID-19. Об этом на брифинге сообщил мэр города Сергей Моргунов.

По его словам, первой заболела 42-летняя медсестра, которая контактировала со знакомыми из Польши, и ее 5-летний племянник. Женщину госпитализировали 24 марта, ее состояние — средне-тяжелое. Затем инфекцию подхватили еще четыре женщины, которые являются ее сотрудницами роддома.

Кроме того, в городе есть еще заболевший — 32-летний мужчина, который путешествовал в Европе.

Мэр отметил, что акушерский корпус родильного дома № 2 закрыт на карантин. Там находится 7 рожениц и 14 беременных. Они под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым. Всем им проведут тестирование на коронавирус.

Моргунов уточнил, что медицинский персонал, который был за пределами роддома, сейчас находится на самоизоляции. За ними наблюдают семейные врачи.

Губернатор области Владислав Скальский заявил, что в области подтверждено 9 случаев заболевания коронавирусом, 7 из них в самой Виннице.

Напомним, по данным на 10:00 27 марта, в Украине подтверждены 218 случаев COVID-19. Зафиксированы пять случаев с летальным исходом. Четыре пациента выздоровели.

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