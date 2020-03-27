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Украина

Отказались организовать видеосвязь: суд отложил заседание по изменению меры пресечения Антоненко

17:26 27 марта 2020 14
Антоненко
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Суд в отношении музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета, перенесли на 2 апреля.

Об этом говорится на странице Free Riff в Facebook.

«Суд по господину Антоненко перенесли на 02.04 на 10:30. Причина: конвой не привез господина Антоненко, а изолятор временного содержания (подразделение полиции) отказал следственному судье (!) в организации видеоконференции, мотивируя это отсутствием письменного документа с мокрой печатью», — говорится в сообщении.

При этом также сообщается, что 8 января в Киевском апелляционном суде проходило судебное заседание «без мокрых печатей».

Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

В полиции заявили, что к убийству журналиста причастны пять человек: музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь. Кроме того, в деле фигурирует супружеская пара Грищенко. Но судят по этому делу только троих — Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Как писали «ФАКТЫ», бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что заказчиком убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета был один и тот же человек, и это гражданин Украины. Имя он не назвал.

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