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Тилля Линдеманна проверили на коронавирус: что показал тест
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн, которого доставили в одну из клиник Берлина с подозрением на коронавирус, прошел тест на CОVID-19. Он оказался отрицательным. Об этом говорится на официальной странице группы в Facebook.
«Тилль Линдеманн был госпитализирован вчера вечером. Тилль провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, и сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на коронавирус был отрицательным», — говорится в сообщении.
Напомним, перед объявлением карантина в Украине Тилль Линдеманн дал концерт в Киеве. Музыкант также побывал в Чернобыле и Припяти, где покатался на карусели.
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