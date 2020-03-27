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Тилля Линдеманна проверили на коронавирус: что показал тест

22:59 27 марта 2020 51
Линдеманн
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн, которого доставили в одну из клиник Берлина с подозрением на коронавирус, прошел тест на CОVID-19. Он оказался отрицательным. Об этом говорится на официальной странице группы в Facebook.

«Тилль Линдеманн был госпитализирован вчера вечером. Тилль провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, и сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на коронавирус был отрицательным», — говорится в сообщении.

Напомним, перед объявлением карантина в Украине Тилль Линдеманн дал концерт в Киеве. Музыкант также побывал в Чернобыле и Припяти, где покатался на карусели.

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