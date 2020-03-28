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Мог заразить дядя: у полуторагодовалого ребенка обнаружили коронавирус
В Кременецком районе Тернопольской области коронавирусом заразился полуторагодовалый ребенок. Отметим, это не первый случай заражения детей COVID-19.
О заражении малыша из села Лидихов в Facebook сообщил глава райсовета Владимир Стефанский.
По его словам, ребенок, вероятно заразился от своего дяди, который на днях вернулся из Польши и не соблюдал карантин. Сейчас малыш вместе с родителями находится в больнице Тернополя.
Коронавирус у него официально подтвердили.
«Еще раз обращаюсь ко всем вам с просьбой не выходить лишний раз из своих домов и соблюдать правила гигиены и карантина», — призвал жителей района Стефанский.
Напомним, на днях в Ирпене женщина с коронавирусом родила мальчика. Новорожденного изолировали от матери. Всех женщин, которые находились в роддоме в одно время с заболевшей, оставили на карантине на две недели.
Как сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 23:10 27 марта, в Украине подтверждены 310 случаев COVID-19. Зафиксированы пять случаев с летальным исходом.
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