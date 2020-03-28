Мог заразить дядя: у полуторагодовалого ребенка обнаружили коронавирус

Украина

В Кременецком районе Тернопольской области коронавирусом заразился полуторагодовалый ребенок. Отметим, это не первый случай заражения детей COVID-19.

О заражении малыша из села Лидихов в Facebook сообщил глава райсовета Владимир Стефанский.

По его словам, ребенок, вероятно заразился от своего дяди, который на днях вернулся из Польши и не соблюдал карантин. Сейчас малыш вместе с родителями находится в больнице Тернополя.

Коронавирус у него официально подтвердили.

«Еще раз обращаюсь ко всем вам с просьбой не выходить лишний раз из своих домов и соблюдать правила гигиены и карантина», — призвал жителей района Стефанский.

Напомним, на днях в Ирпене женщина с коронавирусом родила мальчика. Новорожденного изолировали от матери. Всех женщин, которые находились в роддоме в одно время с заболевшей, оставили на карантине на две недели.

Как сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 23:10 27 марта, в Украине подтверждены 310 случаев COVID-19. Зафиксированы пять случаев с летальным исходом.





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter