18 медиков заразились коронавирусом на Тернопольщине

Происшествия

В Тернопольской области увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией. Еще 35 человек были инфицированы, из которых 18 — это медицинские работники. Об этом рассказал председатель Монастырской районного совета Владимир Данилюк.

«У нас в районе есть два очага. Отслеживаем все контакты», — говорит руководитель РГА, сообщает ТСН.

В районе проверяют медиков, которые могли контактировать с больными. По словам чиновника, из 176 проверенных — 153 медики.

«Был введен неправильный алгоритм в начале. Если грипп группы А или Б (у пациентов с симптомами ОРВИ. — Авт.), мы исключали наличие коронавируса. Так случилось, что у работницы нашей больницы был грипп группы А и коронавирус. Мы вроде исключили коронавирус, и ее все посещали. Поэтому такая печальная картина», — говорит Владимир Данилюк.

По его словам, ситуацию удалось взять под контроль. На базе больницы развернули госпиталь. Улучшилась ситуация и со средствами защиты для медиков.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Кременецком районе Тернопольской области коронавирусом заразился полуторагодовалый ребенок. Ребенок, вероятно заразился от своего дяди, который на днях вернулся из Польши и не соблюдал карантин. Сейчас малыш вместе с родителями находится в больнице Тернополя.

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