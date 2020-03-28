Украина

Не ездил в Куршевель: стало известно, где мог заразиться коронавирусом глава киевской полиции

Обязанности начальника полиции Киева Андрея Крищенко на период его болезни будет исполнять его заместитель. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Его заместитель. Мы предусмотрели такой вариант и подробно расписали план действий», — сообщил он, пишет TheBabel.

Аваков сообщил, что в случае, если заболеет он сам, то его обязанности будет исполнять его первый заместитель Сергей Яровой.

«Если заболею я, то мои обязанности будет исполнять первый заместитель министра Сергей Яровой. Он сейчас находится на запасном командном пункте. Мы это предусмотрели заранее, чтобы исключить совместное поражение коронавирусом. Такие меры безопасности касаются всех ключевых сотрудников министерства — чтобы не потерять управляемость МВД, и мы ее не потеряем», — сказал глава МВД.

По словам Авакова, у полицейских есть все средства защиты от коронавируса, но они быстро заканчиваются.

«У полицейских есть все средства защиты, но проблема в том, что они быстро заканчиваются. И полицейские все равно в зоне риска, возьмите того же Крищенко. Он не ездил по Куршевелям», — сказал он и добавил, что глава киевской полиции заразился «после прибытия в Киев поезда „4 столиц“ из Латвии».

«Несколько часов мы держали поезд на вокзале, потому что там была проблема с зараженными людьми, а Крищенко на месте пытался разрулить ситуацию. Нам внутри общества важно понять, что медики и правоохранители — ключевое, на чем держаться порядок и наша надежда на выздоровление», — сказал Аваков.

Как писали «ФАКТЫ», ранее из французского горнолыжного курорта в Куршевеле прибыла группа туристов, у которых позднее был диагностирован коронавирус.

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