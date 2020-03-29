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Украина

Боевики накрыли позиции ВСУ минометным огнем, есть раненые

8:25 29 марта 2020 153
минометы
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На Донбассе в районе операции Объединенных сил позиции украинских войск были обстреляны из минометов. Враг открывал огонь из запрещенного оружия крупных калибров 120 мм и 82 мм. Кроме того, 28 марта вооруженные формирования РФ применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, работали вражеские снайперы.

Как сообщил пресс-центр ООС, вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Минометные обстрелы были зафиксированы в районе Красногоровки, Водяного, Песок и Павлополя. Также врагом были выпущены пять мин 120 калибра рядом с населенным пунктом Орехово.

Активность вражеских снайперов наблюдалась возле населенных пунктов Шумы и Хутор Вольный. Там же оккупанты обстреляли позиции военнослужащих Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил огневыми средствами подавили провокационные обстрелы.

Напомним, пока обсуждаются новые участки разведения войск на Донбассе, боевики не прекратили провокации на участках, где уже состоялось разведение сил.

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