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Не всех больных с коронавирусом будут госпитализировать, — Ляшко
Минздрав обновил стандарт оказания медицинской помощи больным COVID-19, теперь он предусматривает госпитализацию только больных в состоянии средней тяжести и тяжелом. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«Мы также предполагаем введение клинической сортировки, то есть госпитализировать в больницу должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем и медико-санитарным наблюдением», — сказал он.
Для этого Минздрав рекомендует усилить центры первичной медико-санитарной помощи, привлечь специалистов других специальностей, поскольку «именно медик может принять решение относительно критериев госпитализации и решить необходимость пребывания больного в стационаре или продолжить лечение на дому», пишет УНН.
По словам Ляшко, больше всего случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, в Украине зафиксировано у людей возрастной категории от 31 до 60 лет.
«Если рассматривать возрастную структуру заболевших за минувшие сутки, то больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет — это 22% от всех заболевших. Наибольшая возрастная группа, если взять по общему распределению, то 65% составляют люди в возрасте от 31 до 60 лет. На них приходится 65% случаев от всех инфицированных», — сказал он.
Он также отметил, что в Украине есть и случаи заболевания среди детей до 10 лет.
«Это 5,4% случаев среди всех заболевших», — добавил он.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Украину прибыл второй самолет из Китая с партией противоэпидемических средств. Эта партия включает 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты.
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