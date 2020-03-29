- 13:43 В Никополе в багажнике автомобиля нашли застреленного полицейского
- 13:31 В сети сообщили о смерти от коронавируса бывшего замглавы Киевской ОГА
- 13:22 Не время для шуток: Google отказался от традиционных первоапрельских розыгрышей
- 12:53 На миллион гривен можно купить 1 ИВЛ или 60 тысяч масок, но их ищет весь мир, — Алексей Давиденко
- 12:37 Не всех больных с коронавирусом будут госпитализировать, — Ляшко
- 12:32 Сделки и лживые комплименты: гороскоп на 30 марта для всех знаков зодиака
- 12:27 Теплый Алексей 2020: открытки и поздравления с Днем ангела
- 12:17 В Ужгороде судят полицейских, из-за пыток которых задержанный выбросился из окна 4 этажа
- 11:59 Всем заболевшим — до 40 лет: Кличко рассказал о новых случаях COVID-19 в Киеве
- 11:58 Деньги пойдут людям: Шмыгаль рассказал, как распределят средства Стабилизационного фонда
- 11:35 "Нет здесь никаких вирусов": Лукашенко "ударил" хоккеем по COVID-19
- 11:28 В Украину доставили сотни тысяч респираторов и почти два миллиона масок из Китая
В сети сообщили о смерти от коронавируса бывшего замглавы Киевской ОГА
В воскресенье, 29 марта, умер член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, экс-зампредседателя Киевской ОГА Олег Мищенко, у которого был диагностирован COVID-19. Об этом написал в Facebook президент Конфедерации строителей Украины, экс-замминистра регионального развития, экс-первый замглавы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе.
«Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое», — написал он.
Судя по декларации Мищенко, он был зарегистрирован в селе Мостыще Макаровского района Киевской области.
Олег Мищенко пришел в департамент ЖКХ и строительства администрации столичного региона в июне 2015 года. 20 декабря 2016 года был назначен замглавы Киевской ОГА. В августе 2017 года он ушел в отставку.
С 2010 по 2012 год — директор коммунального предприятия Киевского областного совета «Управление сооружений». В июне 2012 года был назначен заместителем главы Вышгородской райгосадминистрации Александра Приходько.
Как писали «ФАКТЫ», недавно заражение коронавирусом подтвердилось у депутата в Запорожье. Там заболел представитель Запорожского облсовета, бизнесмен и бывший замглавы Запорожской ОГА Геннадий Фукс.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..