Украина

В сети сообщили о смерти от коронавируса бывшего замглавы Киевской ОГА

В воскресенье, 29 марта, умер член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, экс-зампредседателя Киевской ОГА Олег Мищенко, у которого был диагностирован COVID-19. Об этом написал в Facebook президент Конфедерации строителей Украины, экс-замминистра регионального развития, экс-первый замглавы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе.

«Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое», — написал он.

Судя по декларации Мищенко, он был зарегистрирован в селе Мостыще Макаровского района Киевской области.

Олег Мищенко пришел в департамент ЖКХ и строительства администрации столичного региона в июне 2015 года. 20 декабря 2016 года был назначен замглавы Киевской ОГА. В августе 2017 года он ушел в отставку.

С 2010 по 2012 год — директор коммунального предприятия Киевского областного совета «Управление сооружений». В июне 2012 года был назначен заместителем главы Вышгородской райгосадминистрации Александра Приходько.

Как писали «ФАКТЫ», недавно заражение коронавирусом подтвердилось у депутата в Запорожье. Там заболел представитель Запорожского облсовета, бизнесмен и бывший замглавы Запорожской ОГА Геннадий Фукс.

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