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Власти Херсонской области заявили о смерти пациента с подозрением на коронавирус
В Херсонской области скончался мужчина, у которого подозревают коронавирус. Об этом написал в Facebook директор департамента здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко.
«Вчера, 28 марта, с признаками сердечной недостаточности в Геническую районную больницу поступил мужчина 1975 года рождения. Пациент был в тяжелом состоянии. К сожалению, спасти его не удалось. Быстрый тест на коронавирус дал положительный результат», — написал он.
По его словам, были отобраны материалы для лабораторного исследования на наличие коронавируса.
«Ждем подтверждения или опровержения диагноза. Сейчас обнаруживаем всех контактных лиц, чтобы в случае подтверждения диагноза, все службы могли оперативно отреагировать», — сообщил Короленко.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Херсоне на карантин отправилась бригада скорой помощи, которая приехала по вызову к людям, скрывшим, что они недавно вернулись из-за рубежа и могут иметь коронавирусную инфекцию.
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