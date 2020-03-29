Происшествия

Власти Херсонской области заявили о смерти пациента с подозрением на коронавирус

В Херсонской области скончался мужчина, у которого подозревают коронавирус. Об этом написал в Facebook директор департамента здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко.

«Вчера, 28 марта, с признаками сердечной недостаточности в Геническую районную больницу поступил мужчина 1975 года рождения. Пациент был в тяжелом состоянии. К сожалению, спасти его не удалось. Быстрый тест на коронавирус дал положительный результат», — написал он.

По его словам, были отобраны материалы для лабораторного исследования на наличие коронавируса.

«Ждем подтверждения или опровержения диагноза. Сейчас обнаруживаем всех контактных лиц, чтобы в случае подтверждения диагноза, все службы могли оперативно отреагировать», — сообщил Короленко.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Херсоне на карантин отправилась бригада скорой помощи, которая приехала по вызову к людям, скрывшим, что они недавно вернулись из-за рубежа и могут иметь коронавирусную инфекцию.

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