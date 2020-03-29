Неумеренное использование антисептика для рук может навредить коже, – врач

Здоровье и медицина

На входе в супермаркет крупной сети стоит бутылочка с антисептическим раствором. Покупатели ведут себя по-разному: одни (правда, совсем немногие) равнодушно проходят мимо, а другие — подолгу и тщательно обрабатывают руки, чтобы максимально обезопасить себя от коронавирусной инфекции.

— Неумеренное применение антисептических средств нарушает микробный баланс на коже, — рассказал специально для «ФАКТОВ» врач-инфекционист высшей категории, старший преподаватель Школы здравоохранения Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев. — У каждого человека есть своя микрофлора, которая вместе с липидным слоем, потом и другими веществами создает на коже защитную оболочку. Именно она служит барьером для проникновения вредных микробов.



Когда человек слишком часто моет руки с мылом, особенно антибактериальным, неоправданно много пользуется санитайзером, влажными антисептическими салфетками, защитный слой уменьшается. И на такой вроде бы чистой коже у вируса появляется больше возможностей выжить. Но это пока только мое предположение.

Гораздо опаснее то, что неумеренное использование антисептических и дезинфицирующих средств можно привести к появлению экземы или дерматита, либо аллергической реакции. Тогда человеку нужна помощь специалиста. Но даже если выраженных изменений на коже нет, то под влиянием агрессивных веществ она сильно пересыхает, покрывается микротрещинами, облегчая вирусам и другим микробам проникновение в организм.

Поэтому специалисты советуют:

Не обрабатывать руки спиртом высокой концентрации (60−80 процентов).

После того, как вымыли руки с мылом, особенно антибактериальным, смажьте кожу любым увлажняющим кремом.

Также следует хорошо вымыть руки и увлажнить их с помощью крема после использования латексных перчаток.

Тем, кто сидит дома, врач рекомендуют мыть руки без фанатизма, а по мере необходимости: после посещения туалета, перед едой, а также приступая к приготовлению пищи. Сухую чувствительную кожу нужно чаще смазывать любым живительным кремом (можно использовать детский). В случае, когда появились покраснения, зуд, помогут средства, содержащие эмоленты (они увлажняют и восстанавливают защитный слой кожи). Также хорошо действуют кремы, мази и спреи, в состав которых входит пантенол. Если кожа пострадала сильно, можно смазывать ее кремом, содержащим антибиотики, а затем увлажнять с помощью эмолентов.

Сделать дома антисептик, безопасный для кожи, несложно. Его рецепт разработан украинскими врачами на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Чтобы получить такое средство, нужно смешать: 830 миллилитров спирта,

40 мл перекиси водорода,

14 мл глицерина (можно заменить масляным витамином А),

2 ампулы алоэ.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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