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Украина

Зеленский уволил своего советника, "восставшего" против Сивохо и Ермака

14:40 20 марта 2020 526
Зеленский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности своего внештатного советника — народного депутата Украины из фракции партии «Слуга народа» Лео Героса. Кстати, этот парламентарий был в числе тех представителей президентской фракции, которые подписали два жестких заявления — требование к секретарю СНБО Алексею Данилову уволить его советника Сергея Сивохо и возмутились из-за согласия главы Офиса президента Андрея Ермака создать в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске «консультативный совет» с представителями ОРДЛО.

В указе, который опубликован на сайте президента Украины, ничего не говорится о причинах увольнения Лео Героса, а лишь констатируется тот факт, что с 20 марта он уже не является внештатным советником Зеленского.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после демарша «слуг народа» некоторых народных депутатов вызвали в Офис президента, где его глава Андрей Ермак кричал на некоторых парламентариев.

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