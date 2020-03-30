- 11:28 В Португалии из-за миграционной службы умер украинец: что произошло
- 11:23 Майк Тайсон дважды отправил в нокдаун Мохаммеда Али
- 11:21 Лиза – вылитая мама: Галкин умилил сеть семейным фото с Пугачевой и детьми
- 11:11 Капитан «Астон Виллы» призвал народ сидеть на карантине, а сам на Range Rover устроил пьяное ДТП
- 11:04 В Украине резко выросло количество природных пожаров: в чем причина (карта)
- 10:59 Заседания парламентских комитетов проводят на свежем воздухе: в сети показали фото
- 10:57 Будет еще хуже: в России рассказали, кто может прийти к власти в РФ после Путина
- 10:36 В Киеве уже больше сотни людей заразились коронавирусом
- 10:25 В Украине планируют резко сократить издержки на спорт и развитие общин: инфографика
- 10:22 "Это не мой брат, мне подкинули": сеть заполонили фотожабы о громком скандале вокруг Ермака
- 10:21 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 10:19 Вера Брежнева на карантине впечатлила пышным бюстом
В Киеве уже больше сотни людей заразились коронавирусом
По состоянию на 10:00 понедельника, 30 марта 2020 года, в Украине зафиксировано на 62 случая заболевания COVID-19 больше, чем днем ранее — лабораторно подтверждено заболевание у 480 человек, в том числе и 102 в Киеве.
В Центре общественного здоровья, опубликовав данные заболеваний по областям, уточнили, что за время пандемии 11 человек умерли, а шестеро пациентов выздоровели.
Эксклюзивный комментарий директор Центра экстренной медицины и медицины катастроф Анатолия Вершигоры о создании специальных мобильных бригад для тестирования на коронавирус и ситуации с индивидуальными средствами защиты, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...