Украина

В Киеве уже больше сотни людей заразились коронавирусом

По состоянию на 10:00 понедельника, 30 марта 2020 года, в Украине зафиксировано на 62 случая заболевания COVID-19 больше, чем днем ранее — лабораторно подтверждено заболевание у 480 человек, в том числе и 102 в Киеве.

В Центре общественного здоровья, опубликовав данные заболеваний по областям, уточнили, что за время пандемии 11 человек умерли, а шестеро пациентов выздоровели.

Эксклюзивный комментарий директор Центра экстренной медицины и медицины катастроф Анатолия Вершигоры о создании специальных мобильных бригад для тестирования на коронавирус и ситуации с индивидуальными средствами защиты, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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