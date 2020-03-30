Происшествия

В Украине резко выросло количество природных пожаров: в чем причина (карта)

В сети показали «горящую» карту Украины, демонстрирующую последствия стихийных пожаров, к которым приводит выжигание сухой травы жителями сел. Напомним, на Львовщине такой пожар спровоцировал возгорание газопровода.

Фото fires.ru

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что с начала 2020 года на открытых территориях и в природных экосистемах в Украине возникло более 13 тысяч пожаров, и большинство из них произошли в марте.

Так, 27 марта на Закарпатье огонь едва не уничтожил туристическую достопримечательность региона — Долину нарциссов.

А за день до этого на Житомирщине при пожаре обнаружили тело 63-летнего пенсионера, который устроил выгорание растительности на площади в 1,5 га. Пожары в регионе не утихают уже несколько дней, о чем свидетельствуют фото Главного управления ГСЧС в Житомирской области.

Напомним, прошлой весной из-за поджигания сухой травы пламя также распространилось на Долину нарциссов. Тогда выгорели 1,5 га территории биосферного заповедника.

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