27.98 / 28.61 30.50 / 31.49
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Украине резко выросло количество природных пожаров: в чем причина (карта)

11:04 30 марта 2020 87
В Украине резко выросло количество природных пожаров: в чем причина (карта)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В сети показали «горящую» карту Украины, демонстрирующую последствия стихийных пожаров, к которым приводит выжигание сухой травы жителями сел. Напомним, на Львовщине такой пожар спровоцировал возгорание газопровода.

Фото fires.ru

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что с начала 2020 года на открытых территориях и в природных экосистемах в Украине возникло более 13 тысяч пожаров, и большинство из них произошли в марте.

Так, 27 марта на Закарпатье огонь едва не уничтожил туристическую достопримечательность региона — Долину нарциссов.

А за день до этого на Житомирщине при пожаре обнаружили тело 63-летнего пенсионера, который устроил выгорание растительности на площади в 1,5 га. Пожары в регионе не утихают уже несколько дней, о чем свидетельствуют фото Главного управления ГСЧС в Житомирской области.

Напомним, прошлой весной из-за поджигания сухой травы пламя также распространилось на Долину нарциссов. Тогда выгорели 1,5 га территории биосферного заповедника.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алексей Теплый

Теплый Алексей 2020: открытки и поздравления с Днем ангела

Путин

Будет еще хуже: в России рассказали, кто может прийти к власти в РФ после Путина

Сбежавший из Борисполя украинец

Вывезенный из Вьетнама украинец, сбежавший из Борисполя, извинился за маты в адрес Украины

Аэропорт в Лиссабоне

В Португалии из-за миграционной службы умер украинец: что произошло

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер