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Лиза – вылитая мама: Галкин умилил сеть семейным фото с Пугачевой и детьми

11:21 30 марта 2020 372
Алла Пугачева и Максим Галкин
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Юморист Максим Галкин, показавший ранее, как Пугачева с Гариком поют о коронавирусе, проводит время на карантине в своем доме в деревне Грязь. Он регулярно публикует забавные видео с детьми, показывая их игры и умозаключения. На своей странице в Instagram Галкин опубликовал новое семейное фото. Все вместе они вышли на прогулку возле своего дома. Алла Борисовна выбрала модное пальто и стильную кепку.

«Всем желаем здоровья и бодрого духа!», — подписал Галкин семейный снимок.

Подписчики оставляют комплименты в комментариях и отмечают, что Лиза — вылитая мама, а Гарик — копия папы. 6-летние дети очень смышленные и забавные. Максим показал, что они думают о коронавирусе и рассказывают, как с ним бороться.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Вера Брежнева на карантине проводит время с мужем Константином Меладзе. Она порадовала поклонников соблазнительными фото.

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