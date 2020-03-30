Рост доллара замедлился: надолго ли

Деньги

Если в конце прошлой недели курсы доллара и евро существенно подросли, то за пошедшие иностранная валюта подорожала незначительно. С пятницы, 27 марта, и доллар, и евро поднялись всего на 4 копейки. Так, 30 марта НБУ установил официальные курсы на уровне 28,18 грн за доллар и 30,90 грн за евро. На наличном рынке стоимость иностранной валюты также существенно не изменилась. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,97 грн, купить — по 28,61 грн; евро — сдать по 30,47 грн, купить — по 31,51 грн.

Стоит отметить, что замедление девальвации гривни напрямую связано со спросом на валюту и валютными интервенциями на рынке. В пятницу, 27 марта, НБУ продал на межбанковском валютном рынке всего 16 млн долларов для поддержки курса гривни.

«В течение прошлой недели, с 23 по 27 марта, мы только в три из пяти дней выходили на рынок с интервенциями для сглаживания курсовых колебаний и в целом продали достаточно небольшой объем валюты — менее 80 млн долларов, — говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины. — Курс гривни на межбанке продолжал колебаться на уровне около 28 грн за доллар. При этом спрос на валюту со стороны населения упал. В последние дни граждане продают даже больше, чем покупают», — отмечается в сообщении НБУ.

При этом регулятор фиксирует незначительный отток средств нерезидентов. Основной спрос на валюту формируют украинские компании, но он уравновешивается предложением валюты со стороны экспортеров, отметили в Нацбанке.

В то же время Нацбанк довольно жестко отреагировал на жалобы граждан о том, что в банкоматах нередко отсутствуют наличные деньги, при этом некоторые банки отказываются возвращать людям депозитные вклады.

«Мы уже получаем жалобы от населения, что банк отказал в возврате депозита. Это недопустимо, и мы будем жестко реагировать на такие жалобы, — заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова. - Кроме того, банкоматы должны быть заполнены. Несмотря на то что мы просим всех идти в онлайн, мы должны обеспечить наличные в банкоматах. POS-терминальные и банкоматные сети должны принимать карты всех банков. Мы должны продемонстрировать, что сервисы доступны отовсюду.

Еще один важный момент — это непрерывность работы карт, даже если завершается срок их действия. Банки должны продлить те карты, которые можно продлить технически, без участия клиентов. А по картам, где это невозможно сделать, необходимо организовать доставку и выдачу новых карт людям", — подчеркнула Рожкова.

Стоит напомнить, что Нацбанк обязал банки закрыть большинство отделений на время карантина из-за коронавируса. Согласно письму НБУ от 22 марта 2020 года, банки обязаны «определять перечень опорных отделений, работа которых продолжается во время карантина, и закрывать неключевые отделения с учетом необходимости обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов». При этом Нацбанк предлагает перевести все выплаты из государственного бюджета на зарплаты, пенсии, субсидии и другие выплаты в безналичную форму.

В сложившейся ситуации правительство решило пересмотреть макроэкономический прогноз на нынешний год. Обновленный прогноз, уже утвержденный Кабинетом министров, предполагает, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 грн за доллар США. При этом, по расчетам правительства, рост инфляции увеличится с 5,6 до 8,7%, безработица будет на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе. При этом среднемесячную зарплату планируют на уровне 11 тысяч гривен, то есть с учетом инфляции она фактически не изменится по сравнению с показателем 2019 года.

«Во время разработки изменений в госбюджет правительство обновило макроэкономический прогноз, — сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. - На заседании Кабмина утвердили новые цифры. Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями. Возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации».

Эксперты считают, что обновление макроэкономического прогноза окажет влияние и на ситуацию на валютном рынке.

«Гривня в понедельник, 30 марта, торгуется на уровне 28,11 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Валютный рынок переваривает новый макроэкономический прогноз правительства, который был согласован с МВФ и ляжет в основу пересмотренного бюджета. В частности, ожидается падение экономики на 3,9% и средний курс гривни — на уровне 29,5 грн за доллар.

Несмотря на подготовленность банковского сектора к таким изменениям, экономика в целом не готова, и последствия резкого и массового сворачивания деловой и экономической активности приводит к резкой нехватке средств в бюджете.

Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, из-за ситуации с пандемией коронавируса страна оказалась в сложном экономическом положении и падение ВВП Украины в лучшем случае составит 5%, а без помощи международных партнеров Украине грозит дефолт. Между тем сумма госдолга Украины в феврале уменьшилась на 1,46% в гривневом эквиваленте, а в долларовом эквиваленте госдолг снизился на 0,02% - до 83,38 млрд долларов.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит девальвировать до 28,25 грн за доллар в ожидании заседания Верховной Рады и финансовой поддержки от МВФ", — считает Шевчишин.

Эксперты полагают, что на финансовую ситуацию в Украине оказывают влияние и внешние факторы.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,8−1,7%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 27,74 грн до 28,18 грн (+1,6%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 27,58−27,65 грн до 28,03−28,06 грн (+1,6% - +1,5%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю увеличились с 27,53−28,36 до 28,00−28,59 грн (+1,7% - +0,8%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 3,0% до 2,1% за счет более быстрого роста курса покупки.

Тренд на рост доллара связан с ситуацией на мировом рынке. На фоне увеличения количества зараженных коронавирусом продолжается бегство капитала с развивающихся рынков в защитные активы, и доллар растет практически ко всем валютам развивающихся стран. Кроме бегства капитала, падению национальных валют способствует снижение экспорта из-за «схлопывания» экономик торговых партнеров в условиях почти повсеместного введения режима карантина.

Однако в ситуации плавающего курса рост иностранных валют рано или поздно сменится их падением. Для Украины положительным сигналом может стать заключение нового соглашения с МВФ. В этих условиях людям имеет смысл диверсифицировать валюты, в которых хранятся сбережения, между гривней, долларом и евро.

На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,3 грн, а наличный доллар в банках — около 28,3−28,7 грн", — прогнозирует Иосуб.

Стоит отметить, что, по мнению генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхеля Гурриа, убытки от пандемии коронавируса уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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