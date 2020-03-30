- 15:22 Рада разрешила использовать для лечения COVID-19 не зарегистрированные в Украине препараты
- 15:21 Фото опустевшего Нью-Йорка взбудоражило сеть
- 15:08 Рада решила вопрос питания военнослужащих
- 15:06 «Сиди дома»: Настя Каменских записала забавный ролик о карантине на пяти языках
- 15:00 У главы Запорожского облсовета подтвердили коронавирус
- 14:53 Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал соблюдать ограничительные меры
- 14:52 Кто из украинских топ-политиков заразился коронавирусом: полный список (обновляется)
- 14:41 Рост доллара замедлился: надолго ли
- 14:41 «Маргариновый скандал» в Николаеве: поддельные масло и сыры поставляли в 120 школ и детсадов
- 14:41 Известный вратарь, игравший против команды Лобановского, умер в 43 года
- 14:37 Возвращенные с Бали украинцы набросились на стюардессу самолета: в сеть попало видео
- 14:34 Рада провалила голосование по назначению Марченко и Степанова министрами
Фото опустевшего Нью-Йорка взбудоражило сеть
Опубликовано фото Нью-Йорка, после того, как на него обрушилась пандемия коронавируса. Из-за большого количества заболевших президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ввести карантин в стране.
В США подавляющее большинство смертей зафиксировано в штате Нью-Йорк, где от коронавируса ежедневно умирает более 100 человек. Из-за этого на улицах города Нью-Йорк небывало пусто. В то же время обычно город страдает от огромного количества пробок, ведь в нем проживает почти 9 млн человек. В эти дни на Манхэттене спешно оборудуют временные морги.
Напомним, Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) предупредили жителей штатов Нью-Йорк, Коннектикут и Нью-Джерси о том, что им необходимо отказаться от «необязательных поездок внутри страны в течение 14 дней».
Ранее в сети показали, как изменились известные туристические места в период карантина.
Фото: Facebook Patricia Dorsaneo
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.