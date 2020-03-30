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Фото опустевшего Нью-Йорка взбудоражило сеть

15:21 30 марта 2020 41
Нью-Йорк
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Опубликовано фото Нью-Йорка, после того, как на него обрушилась пандемия коронавируса. Из-за большого количества заболевших президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ввести карантин в стране.

В США подавляющее большинство смертей зафиксировано в штате Нью-Йорк, где от коронавируса ежедневно умирает более 100 человек. Из-за этого на улицах города Нью-Йорк небывало пусто. В то же время обычно город страдает от огромного количества пробок, ведь в нем проживает почти 9 млн человек. В эти дни на Манхэттене спешно оборудуют временные морги.

Напомним, Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) предупредили жителей штатов Нью-Йорк, Коннектикут и Нью-Джерси о том, что им необходимо отказаться от «необязательных поездок внутри страны в течение 14 дней».

Ранее в сети показали, как изменились известные туристические места в период карантина.

Фото: Facebook Patricia Dorsaneo

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