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Украина

В Киевской области зафиксировали первые два случая смерти от коронавируса, — обладминистрация

16:47 30 марта 2020 347
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киевской области, где на утро 30 марта было зафиксировано 49 подтвержденных заболеваний коронавирусной инфекцией, умерли двое заболевших

По словам исполняющего обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василия Володина, умерли двое мужчин: 49-летний житель Макаровского района и 47-летний житель Белой Церкви.

О смерти заболевшего в социальных сетях сообщил и мэр Черновцов Алексей Каспрук. «Вследствие заражения коронавирусом в больнице умер пожилой житель Черновцов», — написал он на своей страничке в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», коронавирус подтвердили у главы Запорожского облсовета Григория Самардака — он находится дома под наблюдением семейного врача.

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