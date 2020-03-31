COVID-19 помог: Польша продлила разрешение на работу всем заробитчанам

Мир

Сейм Польши принял спецзакон о том, что после отмены чрезвычайного положения или состояния эпидемии (в зависимости от того, какое положение будет введено в стране) легальное пребывание на территории страны иностранцев (то есть национальные визы, разрешения на временное пребывание, действие которых закончилось во время этих состояний) будет продлено на 30 последующих дней. Об этом заявил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, передает Польское радио.

Аналогично будет продлен срок подачи заявлений на легализацию пребывания и продлевается срок действия уже выданных разрешений на работу, разрешений на сезонную работу, а также заявлений о намерении трудоустроить иностранца.

Одновременно Управление по делам иностранцев отметило, что продолжение легального пребывания иностранца в Польше не будет подтверждаться визовой печатью в паспорте или изданием новой карты с разрешением на пребывание.

«На основании этого продленного пребывания иностранец не сможет путешествовать по территории других государств, входящих в Шенгенскую зону. Зато, иностранец сможет в дальнейшем реализовать цель своего пребывания в Польше, например, выполнение работы», — заверили в Управлении.

Также иностранец, у которого вышел срок легального пребывания во время действия чрезвычайного положения или состояния эпидемии, сможет легально выехать из Польши, не опасаясь «попасть в статус нелегального пребывания».

Согласно информации Управления, иностранцы смогут писать заявления на продление виз, продление пребывания в рамках безвизового режима или предоставления разрешений на пребывание, в течение 30 дней после дня отмены чрезвычайного положения или состояния эпидемической угрозы.

По данным Минздрава Польши, по состоянию на вечер 30 марта в общее количество зараженных коронавирусом в стране 2055 человек, умер 31.

Напомним, 24 марта Польша в связи с эпидемией коронавируса ужесточила карантин. Новые ограничения касаются свободы передвижения граждан и публичных собраний.

Ранее «ФАКТЫ» писали о подобном шаге со стороны властей Италии: в этой стране до 15 июня продлили действие всех разрешений и видов на жительство иностранцев, срок которых истекает во время карантина. В частности, владельцам разрешительных документов различного типа (вид на жительство, разрешение на обучение, разрешение на работу, разрешение на брак, разрешение на воссоединение семьи и так далее) предоставляется достаточно времени на их восстановление (продление) после завершения карантина и снятия ограничительных мер.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter