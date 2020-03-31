Мир

Сначала влюбился в учительницу: влюблённые с разницей в возрасте в 53 года шокировали пользователей соцсети

«Любви все возрасты покорны»: это правило доказывает не только пример президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит, но и многих других «обычных» людей.

Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на The Sun.

Издание уже не в первый раз рассказывает о парочке, в которой разница в возрасте у супругов составляет 53 года. Они вместе уже больше трёх лет, и их любовь крепка, как никогда прежде.

Поводом для публикации стало то, что недавно влюбленные зарегистрировались на TikTok, где начали делиться короткими видео, в большинстве из которых целуются.

Сначала большинство пользователей были шокированы постами парня и его возлюбленной, но затем «смирились» с ними — сейчас за аккаунтом следит почти 15 тысяч подписчиков, а все ролики набрали больше ста тысяч лайков.

Гари — парень с необычным пристрастием. С детства он знал, что его жена будет на десятилетия старше него — ещё в восемь лет он влюбился в свою учительницу. А к 17 он встречался с дамой, которая была на 60 лет его старше. Когда они разошлись, в его жизни появилась Алемда.

Помимо аккаунта в TikTok у пары есть ютуб-канал, на котором они регулярно выпускают новые ролики. В одном из последних опубликованных видео пара ответила на все те негативные комментарии, которые им приходится читать под своими постами.

«Я бы сказал, мы наконец счастливы. Мы хотим, чтобы люди поняли, что они имеют право любить, несмотря на возраст, пол, расу. Дайте нам жить в счастье, а главное — позвольте это себе», — заявил Гари Хардвик.

Напомним, что Гари Хардвик встретил будущую жену Алемду на похоронах её сына. Спустя две недели юноша уже повёл свою 71-летнюю возлюбленную к алтарю, хотя тогда ему только исполнилось 18. Сейчас парню 21, а «старушке» 74, и это ничуть не мешает их отношениям.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, с какими проблемами сталкиваются пары с большой разницей в возрасте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter