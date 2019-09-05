Шоу-бизнес

«Я вечная»: Пугачева остроумно пошутила о разнице в возрасте с Галкиным (видео)

Звездному семейству Пугачевой и Галкина не занимать чувства юмора: и муж, и жена не стесняются публично иронизировать над своей жизнью и ее «не совсем удобных» моментах. Одна из таких «скользких» тем — разница в возрасте Аллы и Максима («целых» 27 лет!)

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Забавными кадрами одного из таких моментов поделились в своем блоге фанаты Примадонны, пишет «ТелеПро».

На видео Пугачева без стеснения прошлась и по своему возрасту и мужчинам, Галкин поддержал супругу.

Так, сначала 70-летняя Алла Борисовна посмешила публику заявлением, что у танцора Мигеля есть одно преимущество перед Галкиным — он моложе.

Ничуть не смутившись, Галкин ответил, что он в любом случае младше Киркорова.

После аплодисментов и смеха в зале Пугачева решила «закрепить» успех и философски высказаться о прожитых годах.

«Я вообще какая-то вечная. Ко мне мальчик однажды маленький подошел и спросил, какие песни я пела во время Великой Отечественной войны. Я возраста уже практически не имею!», — сказала Алла Борисовна.

Фолловеры по достоинству оценили смелость и юмор певицы — пост собрал массу одобрительных смайликов и фраз наподобие «Молодцы», «Любимые наши!!!» и т. д.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на «солидный» возраст — 70 лет — Алла Пугачева не стесняется «бегать» на романтические свидания с Максимом Галкиным в прозрачной юбке.

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