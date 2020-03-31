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Минус 17 и метель: в сети показали впечатляющее фото Карпат в последний день марта

9:03 31 марта 2020 293
Карпаты
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Похолодание, которое пришло на территорию Украины в последний день марта, вернуло в украинские Карпаты зиму. В горах столбики термометров опустились до отметки 17 градусов мороза. Сильный ветер, порой до 20 метров в секунду, и метель еще больше усиливают ощущение холода.

Фото заснеженных Карпат опубликовали метеорологи на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

«По состоянию на 07:00 31.03.2020 на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 14−15 м / с, порывы до 20 м. Метель. Температура воздуха -17 ° С», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта в Карпатах было гораздо теплее. Небольшой морозец и отсутствие ветра делали комфортными прогулки и катание с гор.

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