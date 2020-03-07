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Весной и не пахнет: в сети показали впечатляющее фото заснеженных Карпат
Пока на большей части Украины ласково греет весеннее солнце, Карпаты до сих пор не отпускает зима. Горы скованы снежным покровом. Температура воздуха 4 градуса ниже нуля, ветер восточный 2−3 м / с, облачно.
Фото заснеженных Карпат опубликовали метеорологи на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
«По состоянию на 9:20 7 марта на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, температура воздуха -4 ° С, ветер восточный 2−3 м / с», — говорится в сообщении.
Днем раньше здесь было еще холоднее и ветреннее, но временами выглядывало солнце.
Напомним, в концев февраля в Карпатах потерялась группа туристов. Закарпатское областное управление ГосЧС запустило онлайн-регистрацию для желающих отправиться в горы.
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