Весной и не пахнет: в сети показали впечатляющее фото заснеженных Карпат

Украина

Пока на большей части Украины ласково греет весеннее солнце, Карпаты до сих пор не отпускает зима. Горы скованы снежным покровом. Температура воздуха 4 градуса ниже нуля, ветер восточный 2−3 м / с, облачно.



Фото заснеженных Карпат опубликовали метеорологи на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.



«По состоянию на 9:20 7 марта на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, температура воздуха -4 ° С, ветер восточный 2−3 м / с», — говорится в сообщении.



Днем раньше здесь было еще холоднее и ветреннее, но временами выглядывало солнце.

Напомним, в концев февраля в Карпатах потерялась группа туристов. Закарпатское областное управление ГосЧС запустило онлайн-регистрацию для желающих отправиться в горы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter