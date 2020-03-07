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Украина

Весной и не пахнет: в сети показали впечатляющее фото заснеженных Карпат

10:37 7 марта 2020 24
гора Поп Иван Черногорский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Пока на большей части Украины ласково греет весеннее солнце, Карпаты до сих пор не отпускает зима. Горы скованы снежным покровом. Температура воздуха 4 градуса ниже нуля, ветер восточный 2−3 м / с, облачно.

Фото заснеженных Карпат опубликовали метеорологи на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

«По состоянию на 9:20 7 марта на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, температура воздуха -4 ° С, ветер восточный 2−3 м / с», — говорится в сообщении.

Днем раньше здесь было еще холоднее и ветреннее, но временами выглядывало солнце.

Напомним, в концев февраля в Карпатах потерялась группа туристов. Закарпатское областное управление ГосЧС запустило онлайн-регистрацию для желающих отправиться в горы.

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