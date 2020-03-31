Украина

Шокирующая статистика: от пневмонии на Житомирщине умерли более 20 человек

В Житомирской области, где по состоянию на утро вторника, 31 марта, зафиксировано пять подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за январь-февраль 2020 года от пневмонии умерли 22 человека.

Как сообщает «Укринформ», об этом сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик. «Мы располагаем информацией за январь-февраль 2020 года. Это 2501 пневмония и 22 человека умерли от нее. За прошедшие годы мы подготовим информацию и предоставим ее. В среднем это тоже было 2200−2300 пневмоний», — отметил он.

Тем временем мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей страничке в Facebook сообщил, что по состоянию на 31 марта ситуация в больницах города не изменилась. Днем ранее он сообщал, что в городской больнице № 1 с пневмонией находится трое пациентов, а с бактериальной пневмонией — 4. Также заболевший пневмонией госпитализирован в больницу № 2.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый смертельный случай в результате коронавирусной инфекции в Житомирской области был зафиксирован в середине марта этого года — скончалась пенсионерка из Радомышля.

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