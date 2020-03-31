27.75 / 28.38 30.24 / 31.17
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Шокирующая статистика: от пневмонии на Житомирщине умерли более 20 человек

10:32 31 марта 2020 497
Медик
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Житомирской области, где по состоянию на утро вторника, 31 марта, зафиксировано пять подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за январь-февраль 2020 года от пневмонии умерли 22 человека.

Как сообщает «Укринформ», об этом сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик. «Мы располагаем информацией за январь-февраль 2020 года. Это 2501 пневмония и 22 человека умерли от нее. За прошедшие годы мы подготовим информацию и предоставим ее. В среднем это тоже было 2200−2300 пневмоний», — отметил он.

Тем временем мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей страничке в Facebook сообщил, что по состоянию на 31 марта ситуация в больницах города не изменилась. Днем ранее он сообщал, что в городской больнице № 1 с пневмонией находится трое пациентов, а с бактериальной пневмонией — 4. Также заболевший пневмонией госпитализирован в больницу № 2.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый смертельный случай в результате коронавирусной инфекции в Житомирской области был зафиксирован в середине марта этого года — скончалась пенсионерка из Радомышля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сергей Сивохо

«СНБО превратился в фикцию»: уволенный Сивохо сделал громкое заявление

Медик

Шокирующая статистика: от пневмонии на Житомирщине умерли более 20 человек

Леонид Зорин

Умер автор "Покровских ворот"

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер