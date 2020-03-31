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Украина

Среди зараженных коронавирусом в Киеве есть медработник

12:30 31 марта 2020 136
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

По состоянию на утро вторника, 31 марта, в Киеве коронавирусная инфекция подтверждена у 107 пациентов, одна из заболевших — женщина-медик.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, отметивший, что за последние сутки количество людей с подтвержденным COVID-19 возросло на пять человек: «Четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна 55-летняя женщина — медицинская сотрудница».

По словам городского головы, один из заболевших находится в Александровской больнице, еще четверо — дома на самоизоляции.

По его словам, в Киеве за все время тесты взяты у 900 людей, 813 из которых были обработаны. «Мы начали тестировать всех пациентов с дагнозом «воспаление легких», — добавил Виталий Кличко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СНБО создали электронную ежедневно обновляемую карту распространения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в мире и в Украине.

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