Украина

Монобольшинства больше нет, что дальше? В Украине заговорили о новых выборах в Раду

В понедельник, 30 марта, и в ночь на 31 марта Верховная Рада с трудом проголосовала законопроекты, которые нужны для сотрудничества Украины с МВФ. Речь идет о так называемом «антиколомойском» законе, который ставит точку в вопросе возможного возврата «ПриватБанка» Игорю Коломойскому, а также открытие рынка земли.

И хоть оба закона были приняты, голосование фактически показало отсутствие у президента Владимира Зеленского контроля над Верховной Радой, пишет «Украинская правда». После парламентских выборов под купол на Грушевского зашли 254 представителя «Слуги народа», президент имел подконтрольное монобольшинство, которое в так называемом «турборежиме» голосовало подготовленные на Банковой законопроекты.

Голосования по двум нашумевшим законопроектам показало, что пресловутого монобольшинства у Зеленского больше нет. Группы и депутаты, связанные с Игорем Коломойским, эти законы не поддержали. В сессионной зале парламента у президента обнаружился неожиданный ситуативный союзник — Петр Порошенко и его фракция «ЕС», а также фракция «Голос». По еще одному проблемному вопросу — назначению министров здравоохранения и финансов «выручили» Банковую представители «ОПЗЖ».

Журналист УП считают, что решением голосовать за «антиколомойский» закон Зеленский фактические объявил войну олигарху. Как известно, в хороших отношениях с Коломойским находится нынешний глава МВД Арсен Аваков, который за последние несколько месяцев существенно нарастил свое влияние.

«Проявились две катастрофические для президента вещи. Во-первых, его фракция, которая еще недавно динамически голосовала в „турборежиме“, все больше становится похожей на клуб „Барселона“: если на поле есть Месси — это команда, но как только главная звезда оказывается вне поля — игра команды дает сбои. Во-вторых, исторического достижения Зеленского в виде монобольшинства в Раде больше нет. Это факт, который нужно принять», — пишет УП.

Текущее положение ставит Украину на грань нового политического кризиса, который накладывается на экономический и эпидемиологический.

«Возникает логический вопрос: в каком формате работать дальше? Можно ли формализовать свою коалицию? Кого выбрать: „Голос“, „ЕС“ или „ОПЗЖ“? Или все-таки досрочные выборы?», — задаются вопросом журналисты.

Впрочем, отсутствие монобольшинства признают и в самой фракции «Слуга народа». Вот, что пишет в сети один из депутатов.

Еще в октябре 2019 года «ФАКТЫ» публиковали интервью с политологом Виктором Бобыренко, за несколько лет до выборов предсказавшим президентство Владимира Зеленского. Тогда он говорил, что фактически страной управляет три человека — Владимир Зеленский, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. Между этими персонами будут возникать конфликты, которые приведут к скорому расколу такого триумвирата.

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