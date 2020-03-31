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- 13:00 На Волыни коронавирус подтвердили у умершего пациента с пневмонией
На Волыни коронавирус подтвердили у умершего пациента с пневмонией
На Волыни коронавирус подтвердили у мужчины, которому поставили диагноз «пневмония», и который умер от сердечного приступа. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на COVID-19 будут проверять всех больных с пневмонией.
О подтвержденном случае коронавирусной инфекции у умершего сообщили в Волынской ОГА, добавив, что по состоянию на 31 марта в области зафиксировано три новых случая.
«Один случай выявлен посмертно. У мужчины, который умер 29 марта, лабораторные исследования подтвердили коронавирус. Мужчина находился на лечении в инфекционной больнице с диагнозом „пневмония“, чувствовал себя удовлетворительно. Смерть наступила в результате сердечного приступа», — сообщили в облгосадминистрации.
Тем временем ТСН сообщает, что 66-летний умерший работал врачом-гинекологом. В больнице утверждают, что последние десять дней мужчина находился в отпуске, а несколько дней назад попал больницу. Изначально експресс-тест показал отрицательный результат, однако позже коронавирус у врача подтвердили в лаборатории.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Волынской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 7-летней девочки. Мама ребенка обратилась к медикам с жалобами на кашель и температуру у дочки.
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