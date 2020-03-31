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Украина

В Раде хотят отменить создание рынка земли: зарегистрированы уже три проекта

13:46 31 марта 2020 250
Верховная Рада
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После того, как Верховная Рада Украины проголосовала за создание рынка земли, в парламенте начали регистрировать проекты постановления об отмене этого решения.

Так, по состоянию на 13:30 вторника, 31 марта, были зарегистрированы сразу три проекта: Юлии Тимошенко и Вадима Ивченко («Батьківщина»), Оксаны Савчук (внефракционная) и Антона Полякова (экс-«слуга народа», а ныне внефракционный).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно принятому народными депутатами Украины закону, рынок земли в Украине планируют запустить с 1 июля 2021 года. Документ, в частности, предусматривает, что до 1 января 2024 года устанавливается лимит: в «одни руки» — не более 100 га.

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