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Больной коронавирусом Пласидо Доминго выступил с заявлением
Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго, который был госпитализирован с коронавирусом, выписан из больницы и продолжает лечение дома. 79-летнему тенору стало лучше, он находится на самоизоляции со своей семьей.
Пласидо Доминго рассказал о своем самочувствии на своей странице в Facebook. Он заверил, что чувствует себя хорошо и поблагодарил медиков за своевременную помощь. А также он просит всех оставаться дома и не подвергать себя опасности.
«В социальных сетях и в прессе было распространено много запутанной и неверной информации о моем текущем состоянии здоровья. Я дома и чувствую себя хорошо. К счастью, с самого первого симптома я, как и следовало, находился под наблюдением врача, который, учитывая мой возраст, сразу заподозрил инфекцию COVID-19, и это мне очень помогло. Сейчас я продолжаю терапию и отдыхаю. Я думаю о тех, кто страдает, и о тех, кто работает, чтобы спасти жизни. Я благодарю всех за вашу привязанность и еще раз рекомендую всем оставаться в безопасности дома. Скоро увидимся. Пласидо», — написал Пласидо Доминго.
Напомним, коронавирус подхватили ранее актрисы из Украины Ольга Куриленко, Иванна Сахно. В больнице в Москве с COVID-19 находится Лев Лещенко. Тест Игоря Николаева оказался отрицательным, но певец остается в больнице с воспалением легких.
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