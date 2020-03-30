27.97 / 28.62 30.47 / 31.52
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал результат теста на коронавирус

9:52 30 марта 2020 312
Игорь Николаев
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известный российский певец Игорь Николаев, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, получил результаты теста. Артисту повезло — результат оказался отрицательным. Первый тест не выявил COVID-19 у Николаева. Певец продолжает лечение в Коммунарской больнице, у него воспаление легких. Об этом Николаев сообщил на своей странице в Instagram.

«Долгожданный результат: COVID-19 „ОТРИЦАТЕЛЬНО“! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие!
Спасибо семье за Любовь, Веру и Надежду на лучшее!», — написал Николаев.

Напомним, Николаева госпитализировали вслед за Львом Лещенко, у которого подтвердился коронавирус. Артисты вместе гуляли на вечеринке в честь дня рождения Аллы Крутой.

Также тест на коронавирус Тилля Линдеманна оказался отрицательным.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алексей Теплый

Теплый Алексей 2020: открытки и поздравления с Днем ангела

Сбежавший из Борисполя украинец

Вывезенный из Вьетнама украинец, сбежавший из Борисполя, извинился за маты в адрес Украины

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Андрей Ермак

"Это не мой брат, мне подкинули": сеть заполонили фотожабы о громком скандале вокруг Ермака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер