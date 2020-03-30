Игорь Николаев показал результат теста на коронавирус

Шоу-бизнес

Известный российский певец Игорь Николаев, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, получил результаты теста. Артисту повезло — результат оказался отрицательным. Первый тест не выявил COVID-19 у Николаева. Певец продолжает лечение в Коммунарской больнице, у него воспаление легких. Об этом Николаев сообщил на своей странице в Instagram.

«Долгожданный результат: COVID-19 „ОТРИЦАТЕЛЬНО“! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие!

Спасибо семье за Любовь, Веру и Надежду на лучшее!», — написал Николаев.

Напомним, Николаева госпитализировали вслед за Львом Лещенко, у которого подтвердился коронавирус. Артисты вместе гуляли на вечеринке в честь дня рождения Аллы Крутой.

Также тест на коронавирус Тилля Линдеманна оказался отрицательным.

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