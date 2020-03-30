- 10:25 В Украине планируют резко сократить издержки на спорт и развитие общин: инфографика
- 10:22 "Это не мой брат, мне подкинули": сеть заполонили фотожабы о громком скандале вокруг Ермака
- 10:21 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 10:19 Вера Брежнева на карантине впечатлила пышным бюстом
- 10:17 В США от коронавируса умер знаменитый кантри-музыкант
- 10:03 Настоящая жесть: в Киеве на пустырь выбросили тысячи батареек
- 09:54 Карантин по-«ДНРовски»: 79 медиков и пациенток с грудничками заперты в больнице
- 09:53 В России рассказали, является ли Навальный проектом Кремля
- 09:52 Игорь Николаев показал результат теста на коронавирус
- 09:41 «Должны платить сами»: Трамп отказался предоставлять охрану принцу Гарри и Меган Маркл
- 09:25 Вернувшиеся из Бали украинцы отказываются от платной обсервации и записали видео из самолета
- 09:17 Из-за коронавируса в Украину срочно вернулись почти 150 тысяч человек
Игорь Николаев показал результат теста на коронавирус
Известный российский певец Игорь Николаев, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, получил результаты теста. Артисту повезло — результат оказался отрицательным. Первый тест не выявил COVID-19 у Николаева. Певец продолжает лечение в Коммунарской больнице, у него воспаление легких. Об этом Николаев сообщил на своей странице в Instagram.
«Долгожданный результат: COVID-19 „ОТРИЦАТЕЛЬНО“! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие!
Спасибо семье за Любовь, Веру и Надежду на лучшее!», — написал Николаев.
Напомним, Николаева госпитализировали вслед за Львом Лещенко, у которого подтвердился коронавирус. Артисты вместе гуляли на вечеринке в честь дня рождения Аллы Крутой.
Также тест на коронавирус Тилля Линдеманна оказался отрицательным.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…