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Главное — напугать: в МВД заявили, что не будут штрафовать за пикники на карантине
В период чрезвычайной ситуации, которую ввели в Украине в связи с распространением коронавируса, полиция не будет штрафовать людей за отсутствие медицинской маски на улице.
Представитель министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире «Громадського» заявил, что государство рекомендовало людям носить маски, но если таковых не будет, то полиция может провести только профилактическую беседу.
Кроме того, Шевченко рассказал, что приготовление шашлыков в парке или другом разрешенном месте также не является основанием для штрафа.
По словам спикера МВД, на утро 30 марта правоохранители составили почти 3 тысячи административных протоколов за нарушении правил карантина.
Напомним, наказать могут человека за нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина, за самовольное оставление места обсервации человеком, который может быть инфицирован коронавирусной болезнью.
Также санкции могут наложить на человека за нарушение распоряжений местных властей, например, по ограничению количества людей в общественном транспорте, за несанкционированную торговлю, которая подвергает людей опасности.
Напомним, на утро 30 марта в Украине 480 человек заболели COVID-19, 11 из них умерли, вылечились 6.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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