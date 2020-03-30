Украина

Главное — напугать: в МВД заявили, что не будут штрафовать за пикники на карантине

В период чрезвычайной ситуации, которую ввели в Украине в связи с распространением коронавируса, полиция не будет штрафовать людей за отсутствие медицинской маски на улице.

Представитель министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире «Громадського» заявил, что государство рекомендовало людям носить маски, но если таковых не будет, то полиция может провести только профилактическую беседу.

Кроме того, Шевченко рассказал, что приготовление шашлыков в парке или другом разрешенном месте также не является основанием для штрафа.

По словам спикера МВД, на утро 30 марта правоохранители составили почти 3 тысячи административных протоколов за нарушении правил карантина.

Напомним, наказать могут человека за нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина, ​​за самовольное оставление места обсервации человеком, который может быть инфицирован коронавирусной болезнью.

Также санкции могут наложить на человека за нарушение распоряжений местных властей, например, по ограничению количества людей в общественном транспорте, за несанкционированную торговлю, которая подвергает людей опасности.

Напомним, на утро 30 марта в Украине 480 человек заболели COVID-19, 11 из них умерли, вылечились 6.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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